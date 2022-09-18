غلق نفق شارع التسعين الجنوبي.. وخدمات مرورية لتسيير الحركة

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعمل غلق كلي لنفق اللواء باقي زكي، في شارع التسعين الجنوبي، وذلك بالتزامن مع استكمال أعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعد غلق النفق قامت الإدارة العامة للمرور بعمل خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة، ولتسيير الحركة المرورية بالتزامن مع الإغلاق.

شارع التسعين الجنوبي

وقامت الإدارة العامة للمرور ببعض أعمال الغلق، لاستكمال أعمال مشروع المونوريل، فتم غلق مطلع كوبري المشير- التسعين، على الطريق الدائري، للقادم من طريق السويس في اتجاه المعادي.

كما تم غلق مدخل شارع التسعين الجنوبي للقادم من المعادي، عبر الطريق الدائري، وذلك لمدة شهرين لاستكمال أعمال مشروع المونوريل.

وبالتزامن مع الغلق، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة، بوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم عمل خدمات مرورية على الطرق لمواجهة أي كثافات متوقعة ولتسيير الحركة المرورية بالتزامن مع الإغلاق.

3812 مخالفة مرورية

وكانت حملات الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، تمكنت من ضبط 3812 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم تركيب ملصق إلكتروني، فتم ضبط 2594 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني، و1218 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، كما تم رفع 61 سيارة ودراجة نارية.