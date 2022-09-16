حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم «الدائري» في الجيزة

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، بالمدن والمراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها حملاتها المكبرة، لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهه التعدي على حرم الطريق وظاهرة البناء المخالف.

رفع إشغالات الباعة الجائلين وضبط المخالفين بأوسيم

وأطلق مركز ومدينة أوسيم بإشراف فرج عبدالعاطي، رئيس المركز، بالتعاون مع قوات الشرطة وبالاشتراك مع مديرية الطرق وإدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق الدائري ورفع إشغالات الباعة الجائلين وضبط المخالفين.

رفع كفاءة محيط الطريق الدائري

واشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى إيداع المضبوطات بالمخازن، وجار تحرير المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ولفتت إلى تجريد ورفع الأتربة بمطلع الطريق الدائري ومطلع كوبري الضبعة بنطاق بشتيل، ورفع كفاءة المنطقة بحرم الطريق الدائري وكوبري الضبعة بنطاق مركز ومدينة أوسيم.

غلق وتشميع قاعات أفراح غير ملتزمة بمعايير السلامة العامة

وتابعت: تم غلق وتشميع 13 قاعة أفراح وفوتوسيشن مخالفة بالمريوطية، غير ملتزمه بمعايير السلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

غلق ورشتين لمخالفتهما مواعيد الغلق وتحرير محاضر للقائمين عليها

وشنت محافظة الجيزة بمركز ومدينة البدرشين، حملة مكبرة أسفرت عن غلق ورشتين مخالفتين لمواعيد الغلق، ومصادرة 80 حالة إشغالات متنوعة ضمت ترابيزات وكراسي وسلالم خشبية واستاندات وعربات يد وأنابيب بوتاجاز، بشوارع بورسعيد، الجمعية، عباس عناني.

كما جرى شن حملة مماثلة بحي الوراق، شملت شوارع «السادات، الإمام علي، خالد بن الوليد، المسابك»، أسفرت عن غلق ورشتين لمخالفتهما مواعيد الغلق وتحرير المحاضر للقائمين عليها.

إزالة 200 حالة إشغال بحي الهرم

وانطلقت حملات لإزالة الإشغالات بحي الهرم، أسفرت عن إزالة 200 حالة إشغال لكراسي وترابيزات وإستاندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.