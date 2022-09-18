الأزهر: فتح باب التقديم لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم للنشء
كتب:
محمد إبراهيم
11:17 م | الأحد 18 سبتمبر 2022
الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب التقديم لمسابقة حفظ القرآن الكريم للنشء تحت سن 12 عامًا، بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي.
وتأتي المسابقة على ثلاثة مستويات هي:
- المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 12 عامًا.
- المستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 8 أعوام.
- المستوى الثالث حفظ ربع القرآن الكريم بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 6 أعوام.
ورُصدت للمسابقة ثلاثون جائزة يحصل عليها العشرة الأوائل من كل مستوى، وتتراوح قيمة الجوائز بين 75000، و5000 جنيه مصري.
ولمزيد من المعلومات عن المسابقة وشروط التقديم يرجى زيارة الصفحة التالية:https://www.azhar.eg/azhar-files/quran/index.html
وللتقديم في المسابقة يرجى ملء الاستمارة التالية مع مراعاة الدقة:https://service.azhar.eg/services/FaisalQuranCompt
يأتي ذلك حرصاً من الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، على ربط الناشئة بالقرآن الكريم حفظًا وإتقانًا وتعلمًا في ظل المنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.