«مياه الشرب» بسوهاج تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اختبارات المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأبنائهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

المنطقة الأزهرية تشرف على المسابقة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الإمام هشام هارون مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية أشرف على المسابقة، وشارك في المسابقة 3 مشاركين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، و4 مشاركين في حفظ ثلاث أرباع القرآن، وعدد 4 في حفظ نصف القرآن، وعدد 12 مشاركا في حفظ ربع القرآن، على أن يتم تكريم الفائزين بالمسابقة في نهاية شهر رمضان الكريم.

مياه الشرب بسوهاج تشترى مهمات بقيمة 2 مليون جنيه

وفي إطار آخر، قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انتهت من شراء مهمات سلامة وصحة مهنية بمبلغ 1.8 مليون جنيه، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل والحفاظ على حياة العاملين.

تدريب العاملين بالشركة على استخدام المهمات الجديدة

وأضاف في بيان صادر عنه، يتم تدريب جميع العاملين بجميع مواقع الشركة على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المهمات لمواجهة كافة المخاطر، والشركة تولي أهمية قصوى لتأمين العاملين.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشؤون الرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية، أنه تم شراء العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية منها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتي، وكذلك شراء عدد 30 شنطة إصلاح كلور متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور وذلك للتعامل السريع مع أى تسرب لغاز الكلور بمحافظة سوهاج.