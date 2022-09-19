تفاصيل إنقاذ 5 فتيات من محاولة الختان في سوهاج.. «بينهن 3 شقيقات»

خمس زهرات ينتمين لعائلة واحدة بمركز دار السلام، أكبرهن 14 عاما بينهن ثلاث شقيقات وشقيقتان، قرر أولياء أمورهن أن يقتصوا أنوثتهن ويجروا عملية الختان للخمس طفلات، ولكن بلاغ وصل للجنة حماية الطفل أوقف ختان شقيقتين منهن وأخذ تعهد على الأب بعدم إجراء الختان لهما.

ليقرر شقيقه إجراء ختان الثلاث فتيات؛ إذ كان مقررًا إجراء عملية الختان لهن جميعا، ولكن نجحت لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بإيقاف ختانهن عقب الإبلاغ عن نية ولي أمر الفتيات اللائي يبلغ عمر أكبرهن 14عاما والصغرى عشر سنوات، بينما الوسطى 12 عاما بإجراء ختان لهن، وذلك عقب منع شقيقة من ختان طفلتيه.

منع ختان الفتيات الثلاث

وأفاد أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه فور تلقي البلاغ قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء ولي أمر الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية وأخذ تعهد عليه بعدم إجراء الختان للطفلات وتحمله المسئولية القانونية حيال القيام بذلك مع توعيته بخطر الختان وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

الدعوة لتقديم بلاغ ضد انتهاكات حقوق الطفل

وأضاف «الديب»، أنه على المواطنين حماية الأطفال مما يمارس ضدهم من زواج مبكر وختان وتقديم بلاغ فورا لخط نجدة الطفل.

وأوضح أحمد شريف المحامي لـ«الوطن»، العقوبة القانونية لختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا تسبب الختان بعاهة مستديمة تشدد العقوبة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وإذا تسبب الختان بالوفاة فلا تقل العقوبة عن السجن المشدد عشر سنوات.

وأضافت الدكتورة آلاء حمد، طبيب النساء والتوليد لـ«الوطن»، أن أي تغيير بالجهاز التناسلي الأنثوي عن عمد ولأسباب غير صحية قد يسبب نزيفًا حادًا ومشكلات في التبول، وأيضا تكيسات وبعض الحالات تصل للعقم والوفاة فضلا عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تنشأ عن البرود الجنسي لدى الأنثى التي مرت بتجربة الختان.

جدير بالذكر أنه وفقا لتقرير الأمم المتحدة، تعرضت 92% من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة لختان الإناث منهن 72% تعرضن لختان من قبل الأطباء.