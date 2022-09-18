مصرع فتاة غرقا داخل ترعة في مركز أبو المطامير بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها إثر غرقها داخل ترعة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل جثتها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة فتاة إثر غرقها اسفكسيا بترعة تابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «دينا س. ا»، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري وحفظت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.