«البنك الأهلي»: الفترة المقبلة تشهد إطلاق العديد من الخدمات الرقمية

كشفت إنجي حراز، مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، عن استعداد البنك لإطلاق خدمات جديدة، سواء عبر الإنترنت البنكي أو تطبيق الموبايل، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من الخدمات الرقمية الخاصة بالأفراد أو الشركات، وذلك خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، على «extra news».

الذكاء الاصطناعي يُسهم في التنبؤ بالخدمات

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في تطوير وتحديث الخدمات الرقمية بالبنك، إذ يُسهم في التنبؤ بالخدمات التي يطلبها بعض العملاء، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يسهم في تقليل تكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، مؤكدة أن البنك يدرس جميع تفاصيل الخدمات الرقمية قبل إطلاقها، كما يراعي البنك جميع احتياجات العملاء والسوق، مؤكدة أن جميع الخدمات الرقمية لدى البنك مؤمنة بشكل كامل طبقا للمعايير العالمية.

البنك الأهلي لديه العديد من القنوات الرقمية

وأشارت مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، إلى أن هناك الكثير من الخطوات التي يجرى تطبيقها للتحقق من أمن القنوات الإلكترونية، كما أن البنك الأهلي المصري لديه العديد من القنوات الرقمية التي تُساعد العملاء على تنفيذ معاملاتهم بشكل إلكتروني، إذ جرى إطلاق خدمة «افتح حسابك وأنت في مكانك» وهي الأولى من نوعها، موضحة أن الخدمة تستهدف مساعدة العملاء على فتح حساب بنكي لهم، دون الحاجة إلى التواجد بشكل فعلي في أي من فروع البنك.

وجود العميل في الفرع يكون من أجل التوقيع فقط

أوضحت إنجي حراز، أن وجود العميل في الفرع يكون من أجل التوقيع فقط، فجميع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك للعملاء تخضع لمعايير السلامة والتحقق، وتم إضافة العديد من الخدمات المصرفية للقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، منها قدرة العملاء على ربط الشهادات أو الودائع بشكل إلكتروني، موضحة أن التحول الرقمي ليس مجرد كلمة، ولكنه عبارة عن مجموعة أعمال مختلفة للوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقدية، من خلال رفع الثقافة المصرفية لدى العملاء.

تخفيف الأعباء عن الفروع من خلال التحول الرقمي

تابعت أن هذه الأمور تأتي في إطار تحقيق استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، كما ذكرت أن البنك الأهلي وضع استراتيجية واضحة محددة الأهداف للتحول الرقمي، موضحة أن العميل يقوم بالكثير من الخدمات المصرفية من المنزل، أو القنوات الرقمية المختلفة، وهذا من شأنه أن يُخفف الأعباء عن فروع البنك بشكل كبير، ويُزيد من جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتقليل وقت الحصول على الخدمات.

البنك الأهلي المصري يحافظ على الأصالة والتاريخ

أوضحت مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، أن هناك بعض الخدمات التي في حاجة للذهاب إلى فرع البنك، والتحول الرقمي من شأنه أن يُحسن من تجربة العميل في القيام بالخدمات المصرفية، دون الذهاب إلى الفرع، وبصورة سهلة وبسيطة، كما أن البنك الأهلي المصري يحافظ على الأصالة والتاريخ، وفي نفس الوقت يقدم خدمة متطورة.