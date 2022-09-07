تمويل بـ 3 ملايين جنيه من البنك الأهلي لدعم صغار المزارعين

يتوسع القطاع المصرفي المصري في دعم كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية في إطار دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية التي تطمح الدولة في تحقيقها ومن أبرز تلك الخطوات دعم البنك الأهلي المصري باعتبارها أحد البنوك المملوكة للدولة المزارعين بقروض وتسهيلات ائتمانية لتحديث شبكات الري التقليدية والاعتماد على تطبيقات الطاقة الشمسية الجديدة والمتجددة.

تسهيل ائتماني لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على الإنترنت يقدم تسهيلا ائتمانيا لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه في حالة توافر الفرد أو الشركة الراغبة في الحصول على التمويل قوائم مالية منتظمة بينما يقل المبلغ إلى مليوني جنيه في حالة عدم توافر قوائم مالية.

وبحسب «البنك الأهلي» تصل فترة السماح كافية وأقساط متساوية تسدد على مدار 5 سنوات بسعر عائد وفقاً لمبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والتي لا تزيد عن 5%.

وحدد البنك الأهلي المستندات المطوية للحصول على التمويل لكل المزارعين التي تستخدم الأساليب التقليدية أو الأراضي الحديثة التي ترغب في إنشاء شبكة ري لها وصغار المزارعين من الأفراد والمشروعات.

المستندات الأساسية المطلوبة

وأوضح البنك أن المستندات الأساسية المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري و البطاقة الضريبية على أن يتم استكمال باقي المستندات وفقا وطبيعة المشروع.

وأشار البنك الأهلي إلى الغرض من هذا التمويل هو تطوير وإحلال منظومة الري بالغمر إلى الري بالرش أو التنقيط بالإضافة إلى إنشاء منظومة الري بالرش أو التنقيط للأراضي الحديثة التي ترغب في إنشاء شبكة ري حديثة أو استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية إذ يتم تمويل المشروع بنسبة تصل إلى 85% من قيمة المعدات الجديدة.