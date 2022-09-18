مصرع مسن صدمته سيارة ملاكي في الهرم

لقى مسن مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق في منطقة الهرم، وتم ضبط قائدة السيارة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

سيارة ملاكي تقودها طبيبة

تلقت غرفة النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري بمنطقة الهرم، انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي تقودها طبيبة، بمسن أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن مصرعه، نتيجة إصابته بكسور وجروح، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الهرم، والتحفظ على قائدة السيارة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.