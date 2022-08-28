ننشر أسماء المصابين وصاحب المحل «المتوفى» في حادث أتوبيس الطريق الدائري

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة بحادث اصطدام أتوبيس إحدى الشركات، بسيارة ملاكي وعدد من المواطنين في إحدى الطرق بمنطقة المنصورية بالهرم والذي أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين، مؤكدة أن الأتوبيس يتبع مركز أبو النمرس يحمل رقم ( ص را 5741 مصر) التابع لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية قيادة المدعو «روبي محمد محمد زيدان» يبلغ من العمر 44 سائق ومقيم الحي السادس، أكتوبر، (مصاب) وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب إلى أن السيارة التي اصطدم بها الأتوبيس تحمل رقم ( أ و 8453 مصر) ماركة كيا ، قيادة المدعو «أحمد عبد الله أحمد سليمان» يبلغ من العمر 34 سائق ومقيم كفر الجبل، الهرم، مصاب بخلـع بـالكتف وصحبته ابنه معـاذ عامان ونصف مصاب ، تم نقلهما لمستشفى الهرم.

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين واسم المتوفى الوحيد بالحادث، وهو المدعو «سيد جمال عبد الله حرب» يبلغ من العمر 38 عاما صاحب محل أعلاف بمكـان الواقعة ومقيـم بأبوصير، البدرشين حال توقفها واستمر في اندفاعه حتى استقر بمحل اعلاف كان يقف أمامه المتوفى «محل عمله».

أسماء المصابين من ركاب الأتوبيس

- حسن صبري أحمد حسن، يبلغ من العمر 32 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم الحوامدية، مصاب بنزيف بالمخ.

- إبراهيم جابر إبراهيم أحمد سن 34 عامل بالشركة ومقيم جزيرة دار السلام، القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات.

- محمود جمعة أحمد حسین» 51 سنة سائق بذات الشركة ومقيم أبو النمرس، الجيزة مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

- محمد صالح أحمد حامد سن 35 فني بالشركة ومقيم الحوامدية، الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات.

- حسام حسن محمد محمد، سن 27 سنة فني بالشركة ومقيم الكونيسة، الطالبية مصاب بكدمات بالجسم.

- محمد أحمد سالم سميح سن 18 فني بالشركة ومقيم العروبة، الطالبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- ربیع رفاعي فضل رفاعي، سن 35 سنة فني بالشركة ومقيم منيل شيحة، أبو النمرس، جيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- محمود عبد الله حسن عبد الله سن 38 في بالشركة ومقيم أم خنان، الحوامدية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- أحمد أحمد محمود محمد سن 32 فني بالشركة ومقيم عزبة البكابشي، المنيب، الجيزة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

- محمد نبيل إمام حسن حسانين» 33 سنة فني بالشركة ومقيم ام خنان، الحوامدية، مصاب بكدمات أثناء قدوم الأتوبيس في حالة سرعة زائدة متجها إلى مخرج المنصورية فاصطدم بالسيارة الملاكي وسحجات متفرقة بالجسم.

قانوني يوضح العقوبة

يقول محمد ثروت المحامي والخبير القانوني إن العقوبة التي تنتظر سائق الأتوبيس الذي تسبب في الحادث تختلف من القتل الخطأ نتيجة القيادة، تحت تأثير السكر أو المخدر ، أو حسب عدد المجنى عليهم المتوفين: «من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال طبى أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.