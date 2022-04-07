ضبط عاطل متهم بإشعال النيران في زوجته حتى الموت

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض قيام عاطل بإشعال النيران في زوجته حتى الموت بدائرة قسم شرطة الوايلي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.

بلاغ بوفاة ربة منزل إثر إصابتها بحروق

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من المستشفى بوفاة ربة منزل أثناء إسعافها من إصابتها بحروق في جميع أنحاء الجسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «حكمت حسين أ»، وبالفحص تبين وجود حروق في جميع أنحاء الجسم، وكشفت التحريات بأن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان الدافع وراء ارتكاب المتهم للواقعة.

تشريح جثة ربة منزل سقطت من الطابق الخامس

وفي سياق آخر انتهت مصلحة الطب الشرعي من تشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة إمبابة، وذلك بناء على قرار النيابة العامة لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة أم أن الواقعة انتحار أو اختل توزان المتوفية وسقطت من بلكونه شقتها وتوفيت في الحال.

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة، بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس، ووفاتها في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نعمة س أ»، 27 سنة وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وانفجار في الجمجمة وحدوث نزيف حاد أدى إلى الوفاه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.