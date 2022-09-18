عضو «العفو الرئاسي»: إعادة دمج المعفي عنهم في المجتمع من أساسيات عمل اللجنة

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة بدأت بالفعل في دراسة ملفات جميع المفرج عنهم بقوائم العفو الأخيرة، وتعمل حاليا على بحث آلية تقدم المعفي عنهم بطلباتهم إلى اللجنة، مؤكدا أن اللجنة تواصلت مع عدد منهم وبدأت في التواصل مع الجهات المختصة لتسهيل عودتهم إلى أعمالهم السابقة، وتوفير فرص العمل للأشخاص الذين لا يمتلكون عملا سابقا.

إعادة دمج المعفي عنهم في المجتمع

وأضاف عضو لجنة العفو، في حديثه لـ«الوطن»، أن إعادة دمج المعفي عنهم من أساسيات عمل اللجنة منذ إعادة تفعيل دورها، مشيرا إلى أن كل حالة لها وضع قانوني مختلف، لكن اللجنة تعمل على حل جميع العقبات التي تواجه المخلي سبيلهم، وتسهيل العودة للحياة الطبيعية، خاصة ونحن على مشارف البداية الفعلية للحوار الوطني، مؤكدا أن اللجنة تعمل باستمرار من أجل إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا.

عضو لجنة العفو الرئاسي يشكر الرئيس

ووجّه الشكر لرئيس الجمهورية؛ لما يوليه من اهتمام خاص ودعم مستمر للجنة وأعمالها، كما توجه بالشكر إلى النائب العام، ووزير الداخلية على الجهود المبذولة في هذا الملف، وحرصهما الشديد على التعاون لغلق هذا الملف وإنهائه بشكل جذري، مؤكدا أن الرئيس شدد على ضرورة عودة المعفي عنهم إلى وظائفهم؛ لأن مساعدتهم واجب وطني.