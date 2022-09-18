عضو «العفو الرئاسي»: سنوفر فرص عمل للمفرج عنهم

تقدم كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه البالغ ودعمه المستمر بلجنة العفو وعملها، كما توجه بالشكر للنائب العام ووزير الداخلية بسبب حرصهما على التعاون لحل هذا الملف بشكل جذري.

وأضاف «السقا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «الرئيس مهتم واللجنة مهتمة كذلك بأن من يخرجوا من السجون يجب علينا مساعدتهم على استئناف حياتهم بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع بشكل صحيح، وبدأنا فحص قوائم المفرج عنهم ونتواصل مع مجموعة كبيرة ممن تم الإفراج عنهم ونرى متطلباتهم وقدراتهم على شغل أي وظائف، وذلك بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية».

دور كبير للمجتمع المدني

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن المجتمع المدني سيلعب دورا كبيرا في دمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم: «كل حالة ولها خصوصيتها، وهناك أشخاص من الذين تم القبض عليهم لم يكن لديهم عمل، وسنحاول توفير الوظيفة المناسبة لهم».

التعامل مع الملف بشكل جذري

وأردف كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي: «نتعامل مع هذا الملف بشكل جذري، منعا لاستهدافهم من قبل أفكار متطرفة، وحتى لا يؤدي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية إلى ارتكاب مغالطات أخرى، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة أن يعودوا إلى وظائفهم، لأن مساعدتهم واجب وطني».