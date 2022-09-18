«الداخلية» تنظم الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة

نظمت وزارة الداخلية، الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بالقاهرة والإسكندرية بأكاديمية الشرطة، على مدار ثلاثة أيام، استمرارا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة، وفي ضوء مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك لشباب مناطق «أهالينا والأسمرات بالقاهرة- بشائر الخير بالإسكندرية»، لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم.

ملتقى طلائع وشباب المناطق الحضارية

أكدت «الداخلية»، في بيان، أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة.. بل استهدفت معها بناء الإنسان، وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن، وقد تضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة لهؤلاء الطلائع والشباب، جانبا رياضيا وثقافيا وتوعويا وفنيا.

وزارة الداخلية

وقالت الوزارة، إنه في ختام البرنامج، كرمت وزارة الداخلية، المتميزين تعليمياً وفنياً ورياضياً من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم، خلال احتفالية نظمتها الوزارة بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، والصحفيين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصا وإصرارا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.