«البنك الأهلي»: تخصيص فريق عمل متنقل لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة

قالت إنجي حراز، مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، إن العميل إذا لم يكن قادرا على الذهاب إلى البنك بسبب وجود إعاقة جسدية أو تقدم العمر، فمن الممكن إعداد زيارة منزلية من قبل فريق من البنك لإعداد حساب رسمي له، وهذا الأمر يحدث من خلال بعض المحددات للتحقق من شخصية العميل، وذلك خلال حوارها في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، ويعرض على شاشة «extra news».

العميل يستطيع التسجيل في خدمات الموبايل بنكي ذاتيًا

وأضافت أن البنك قام بإعداد تطوير شامل من قبل فرق عمل مختلفة على رأسهم فريق الأمن السيبراني، لتقديم خدمات الإنترنت والموبايل، فالعميل من خلال الإنترنت البنكي أو الموبايل أبليكيشن يستطيع القيام بالعديد من الخدمات المصرفية على مدى الـ24 ساعة، كما أن العميل يستطيع التسجيل في خدمات الموبايل بنكي أو الإنترنت البنكي ذاتيًا، دون الذهاب إلى فرع البنك، طالما كان الشخص عميل للبنك، وهناك أكثر من وسيلة للتحقق من شخصية العميل، لضمان العمليات المصرفية.

العميل يستطيع شراء وثائق استثمار «أون لاين»

أوضحت مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، أن العميل يستطيع شراء وثائق استثمار أون لاين عن طريق الإنترنت البنكي، كما يستطيع الاستعلام الائتماني من خلال الإنترنت، وهذا الأمر في السابق لم يكن يحدث إلا من خلال الذهاب إلى فرع البنك، مؤكدة أن العميل يستطيع معرفة كافة المنتجات المصرفية من خلال الموقع الرئيسي للبنك، ويستطيع التقديم على بطاقة ائتمانية، وفتح الحساب أون لاين، ولكن يجرى تفعيل كل هذه الأمور من خلال الذهاب إلى أقرب فرع للتوقيع فقط، وهذا الأمر وفر الكثير من الوقت والمجهود للعميل.

إنشاء الودائع والشهادات «أون لاين»

وأكدت أن العميل يستطيع إنشاء الودائع والشهادات من خلال الإنترنت، وهذا الأمر مهم جدًا للعملاء، والتحويل من حساب لآخر، والقيام بدفع مدفوعات الكهرباء والمياه، وهذا يأتي في إطار تشجيع العملاء على الاشتراك في الخدمات الرقمية، وتحقيق الشمول المالي، كما أن العميل يستطيع من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك، أو الإنترنت البنكي، تغيير الإيميل أو العنوان، والقيام بالكثير من العمليات المصرفية.

البنك الأهلي يعمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر

أوضحت مدير عام قطاع الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يعمل على تطوير الخدمات بشكل مستمر، لكي يكون دائمًا في الريادة، مشيرة إلى أن محفظة البنك الأهلي «فون كاش» تحتوي على استبيان لمعرفة رأي العميل في الخدمة المقدمة، والخدمات الجديدة التي يرغب العميل في الحصول عليها أون لاين.