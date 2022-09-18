رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ: «أهلا مدارس» تحقق معادلة انخفاض الأسعار

قال حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن معارض «أهلا مدارس» بمدن الحامول وبيلا، فضلا عن العاصمة بمنطقة الـ47 عمارة بالمدينة ذاتها، جميعها تحقق المعادلة التي نستهدفها، بهدف تخفيض أسعار مستلزمات المدارس للطلاب قبيل العام الدراسي الجديد، لتصل لنحو 50% تخفيضات.

تخفيضات كبيرة لمستلزمات المدارس

وأوضح رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معارض «أهلا مدارس»، توفر كل مستلزمات المدارس للتلاميذ من الملابس الخاصة بالزي المدرسي وشنط دراسية، وكذلك الكراسات والأقلام وجميع ما يلزم أبنائنا خلال العام الدراسي الجديد، وبأسعار مخفضة تصل بين 30% حتى 50%.

تعاون مشترك مع مديرية التموين

وأشار «عبدالغفار» إلى وجود تنسيق دائم، وذلك من خلال الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ من جانب، وبين مديرية التموين بالمحافظة برئاسة عماد حبيب، مدير مديرية التموين بالمحافظة من جانب آخر، وذلك بهدف إنشاء معارض «أهلا مدارس» داخل مراكز ومدن الإقليم، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين للشراء دون عناء.

الجدير بالذكر، أن إجمالي طلاب المدارس بمحافظة كفر الشيخ، بلغ 552 ألف طالب وطالبة بنطاق عدد 13 إدارة تعليمية موزعة بجميع مراكز ومدن الإقليم، وفي ربوع القرى التي يتواجد بها مدارس متنوعة.