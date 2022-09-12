افتتاح معرض «أهلا مدارس» بقرية في القليوبية.. تخفيضات 50%

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، معرض «أهلاً مدارس»، الذي ينظمه مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، المُقام بمركز شباب قرية الأحراز مركز شبين القناطر، لتوفير كل الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن أولياء الأمور بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يأتي افتتاح المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

المعرض يوفر الزي المدرسي والأدوات المكتبية بقرى «حياة كريمة»

يتضمن المعرض الذي أقيم إحدى قرى «حياة كريمة»، في شبين الكوم لتوفير الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يُوفر المعرض كل المستلزمات الدراسية؛ منها «أقلام، كشاكيل، شنط، أحذية، ملابس أطفال وشباب، بتخفيضات تصل حتى 50%».

إضافة إلى توفير كل مايلزم جهاز العروسة بأسعار مدعمة وتخفيضات تصل حتى 40% وذلك بمشاركة الشركات الكبرى.

وتفقد محافظ القليوبية المعرض والمنتجات المعروضة من أجل الاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى مُلائمتها لهم ولكل المستويات الإجتماعية، مُعربين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس، ومستلزمات جهاز العروسة، والتخفيضات التى تتراوح ما بين 40 إلى 50%.

المحافظ يطالب العارضين بعدم المغالاة في الأسعار

وشدد «الهجان» على العارضين في معرض «أهلا مدارس» عدم المُغالاة في الأسعار ومراعاة محدودي الدخل والالتزام بالجودة العالية والأسعار المنخفضة.

ووجه محافظ القليوبية، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق بإقامة المعرض على مستوى جميع مدن وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للعمل على رفع المُعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات للطلاب بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامناً مع اقتراب العام الدراسي.

وشدد على ضرورة المرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، وذلك للاطمئنان على مدى ملائمة أسعار المعروضات بالسوق الخارجي، وتوافر كل الأدوات والاحتياجات المدرسية للطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة.