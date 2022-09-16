درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-9-2022 في كل محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع، خاصة مع اقتراب بداية فصل الربيع يوم الجمعة المقبل 23 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن الانخفاض سيكون ما بين درجة إلى درجتين على جمبع مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وقال خبراء الأرصاد، إن طقس اليوم الجمعة سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على كل مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 30 23

المنصورة 31 23

دمياط 26 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 24

العلمين الجديدة 29 23

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 24

السلوم 29 20

سيوة 32 21

العريش 30 23

رفح 29 22

الطور 33 24

كاترين 30 19

رأس سدر 34 22

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 22

أسيوط 33 22

سوهاج 36 23

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 40 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 26.