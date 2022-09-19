كوريا الجنوبية تسجل19407 إصابات جديدة بـ«كورونا».. الأقل من 10 أسابيع

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أدنى حصيلة لإصابات فيروس «كورونا» منذ 10 أسابيع، وأعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، تسجيل 19407 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن من بين الحالات الجديدة المسجلة بـ«كورونا» 289 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24413873 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 39 حالة وفاة بـ«كورونا»

وأضافت وكالة «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية سجلت 39 حالة وفاة بـ«كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 27867 حالة وفاة.

وتابعت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن معدل الوفيات، بلغ 0.11%

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن للتغلب على تداعيات «كورونا»، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، مضيفا في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، أن الفيروس انتهى ولا أحد يرتدي «أقنعة» والجميع في حالة جيدة جدا.