الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا في الولايات المتحدة انتهى

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة انتهى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بي إيه.6.4» يمثل أكثر من 9% من الحالات في جميع أنحاء البلاد

وفي وقت سابق، أثار ظهور متحور جديد لـ«كورونا» مخاوف العالم، بعد انتشاره بسرعة في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأيام الماضية.

وشكل المتحور الجديد نحو 9% من عدد الإصابات المُسجلة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، إن المتحور الجديد من «كورونا»، الذي يحمل اسم «بي إيه.6.4»، يمثل الآن أكثر من 9% من الحالات المسجلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.