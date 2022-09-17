كوريا الجنوبية تعلن تراجع إصابات كورونا وتسجيل 43 ألف حالة

شهدت عدد من الدول بينها دولة عربية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث في قطاع الصحة، كان من أبرزها، تراجع إصابات فيروس «كورونا» بكوريا الجنوبية، فيما سجلت البحرين، أول إصابة بـ«جدري القرود» في البلاد.

وتراجعت الإصابات بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي إلى أقل من 50 ألف حالة، وأعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، تسجيل 43457 إصابة بالفيروس، بينها 280 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 24359702 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«مكافحة الأمراض» الكورية تعلن تسجيل 57 حالة وفاة بـ«كورونا»

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل 57 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 27782 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم السبت، 76 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 34 حالة في «سيتشوان» الواقعة جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول حالة إصابة بـ«جدري القرود» لشخص وافد قادم من خارج البلاد، موضحة أن المصاب «29 عاما»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وفي مطلع أغسطس الماضي، فتحت السلطات البحرينية، باب التسجيل والتطعيم الاختياري المجاني المضاد لـ«جدري القرود» لجميع المواطنين والمقيمين.وأكدت وزارة الصحة البحرينية، أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع فيروس «جدري القرود» للحفاظ على الصحة العامة.

واشنطن ونيجيريا تناقشان تعزيز الصحة العالمية والأمن الصحي العالمي

بدورها، ناقشت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في واشنطن، مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الخطوات المتخذة لتعزيز الصحة العالمية والأمن الصحي العالمي، بما فيها التعاون للإغاثة من مرض «الإيدز»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».