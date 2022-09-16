كوريا الجنوبية تسجل حوالي 52 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، ما يقرب من 52 ألف إصابة بكورونا (51874 إصابة)، بينها 348 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24316302 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 60 حالة وفاة بـ«كورونا»

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض»، اليوم الجمعة، إلى تسجيل 60 حالة وفاة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 27725 حالة وفاة.

وأضافت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن معدل الوفيات بلغ 0.11%.

5.1 من بين 1000 مريض ظهر عليهم أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا

من جانبها، أصدرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تحذيرًا من الإنفلونزا لأول مرة منذ 2019، وسط احتمال حدوث تفشي، فيما حثت الحكومة على تلقي لقاحات الإنفلونزا على وجه السرعة بمجرد بدء التطعيم الأربعاء المقبل،

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن 5.1 من بين 1000 مريض زاروا المستشفى على مدار الأيام السبعة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، ظهر عليهم أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا، موضحة أن الرقم أعلى من الرقم القياسي لهذا الموسم عند 4.9.

وتخطط السلطات الصحية الكورية الجنوبية، للبدء في إعطاء لقاحات الأنفلونزا الموسمية للفئات المعرضة للخطر: الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 13 عامًا، والحوامل وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، الأربعاء المقبل في حوالي 20000 مستشفى ومنشأة طبية على مستوى البلاد.