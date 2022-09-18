تراجع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي

تراجعت الإصابات بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية، لليوم الرابع على التوالي إلى أقل من 40 ألف حالة، وأعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، تسجيل 34764 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 241 حالة وافدة من الخارج.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 24394466 حالة

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 24394466 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت وكالة «مكافحة الأمراض» الكوريتة الجنوبية، أن البلاد سجلت 4 حالة وفاة بـ«كورونا»، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 27828 حالة وفاة، موضحة أن معدل الوفيات بلغ 0.11%.

106 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس الصيني

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 106 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى أن من بين الحالات المسجلة 50 إصابة في «قويتشو»، مضيفة أن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليظل إجمال يالوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأوضحت «الصحة الوطنية»، أن 377 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، أمس السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 239088 شخصا.