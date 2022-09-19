ضبط المتهمين بقتل شاب في حدائق أكتوبر.. والتحريات: 35 ألف دولار السبب

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل شخص داخل شقة سكنه بحدائق أكتوبر، وأشارت تحريات رجال المباحث، الأولية، أن السبب وراء الجريمة هو أن المجني عليه مدينا لهما بمبلغ 35 ألف دولار، وأنهما سددا له عدة طعنات حتى فارق الحياة.

سر الـ35 ألف دولار

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة مصابا بطعنات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وشكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن القتيل شاب في العقد الثالث من عمره، تم العثور عليه مصاب بعدة طعنات، بصالة شقته وأن شخصين وراء مقتل المجني عليه، لكونه مدينا لهما بمبلغ 35 ألف دولار.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبطهما قبل سفرهما خارج مصر، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها.

العقوبة المتوقعة

يقول حسام سعيد المحامي والخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حددها قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 234، التي نصت على أنه يُحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن الظرف المشدد يفترض أنّ الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.