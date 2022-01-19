قطع الجثة بصاروخ واحتفظ بها يومين.. تفاصيل صادمة في جريمة أشلاء أكتوبر

تفاصيل مروعة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على أشلاء آدمية في مقلب قمامة في مدينة أكتوبر، حيث كشفت اعترافات المتهم «خ.ط»، 33 عاما، كيفية تنفيذ الجريمة المروعة.

قال المتهم أمام فريق أمني بقيادة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، إنه يرتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه «أ. م» 35 عاما، وإنهما اعتادا السهر في شقته لتعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن المجني عليه سبق ضبطه في قضية مخدرات من قبل.

وأضاف أنه في يوم الجمعة الماضي، توجه إليه المجني عليه فجرا، وطلب منه الإقامة معه نظرا لتشاجره مع زوجته، وبالفعل أقام معه يومين وفي مساء يوم الأحد الماضي حدثت بينهما مشاجرة أثناء تعاطي المخدرات بسبب مشاكله الزوجية فأخرج سكينا وأصابه بطعنة أودت بحياته.

احتفظ بالجثة لمدة يومين

وتابع المتهم أنه وضع الجثة في البانيو داخل الحمام لمدة يومين، ثم خرج واستأجر صاروخا كهربائيا ومزق المتهم إلى أجزاء وقام بتعبئة كل جزء في كيس وألقاها في مقالب القمامة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن بالعثور على 2 كيس بلاستيك بنقطة لتجميع مخلفات القمامة وبداخلهم أجزاء آدمية ذراع وكف يد، وفي اليوم التالي (أمس الأول) تم العثور على أجزاء آدمية «ساقين» داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

فريق أمني

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه حاصل على ليسانس وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته ترك على إثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه بدون عمل وله معلومات جنائية بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه والمجني عليه من متعاطي المواد المخدرة ومُنذ حوالي أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر فأودى بحياته، وأضاف أنه عقب ذلك وضع جثة المجنى عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين واستأجر صاروخا حديديا ومزق الجثة لأجزاء وألقاها بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على هاتفه المحمول، وحقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية، كما أرشد عن الأداة المستخدمة، متعلقات المجنى عليه، حقيبة سفر مدممة، كما أرشد على جزء من باقى الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم.