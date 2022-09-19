مصرع شخص وإصابة آخر في حفل زفاف بسوهاج.. «العريس» أطلق «رصاص» عليهما

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بدفن شخص توفي متأثرا بإصابته بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ، من سلاح كان بحوزة عريس خلال حفل زفافه بدائرة المركز، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقلت الجثة إلى مستشفى سوهاج العام.

إخطار مدير أمن سوهاج

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية ومقتل عامل وإصابة آخر بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج.

وبالانتقال إلى محل البلاغ ومن خلال التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد العمدة، رئيس مباحث المنشاة، وبالفحص تبيّن مصرع «ش ع. ح. ع»، وإصابة «م. ع. م»، 20 عاما، ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته برش خرطوش في الصدر.

نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام

ونقلت الجثة إلى مستشفى سوهاج العام، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال المصاب أفاد بأنّه أثناء قيام «م ع ع»، 20 عاما، عامل ويقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا، بحفل زفافه، خرج طلق ناري أصابه وقتل آخر.

وبسؤال نجل عم المتوفى «ع م. ح» 65 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن «فرد خرطوش»، وبإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.