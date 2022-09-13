تسمم 4 أشقاء وابن عمهم بسبب طعام فاسد في سوهاج

شهد دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إصابة 4 أطفال أشقاء وطالب «نجل عمهم» بتسمم، إثر تناول طعام منزلي فاسد، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارًا بإصابة 5 أفراد بتسمم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا يفيد بإصابة 5 أفراد بحالة تسمم ادعاء تناول طعام منزلي فاسد.

حالة إعياء وقيء ادعاء تناول طعام فاسد

وبالفحص تبين وصول كل من «علي ا م ع»، 15 عاما، طالب، و«محمود ا م ع»، 7 أعوام، و«محمد ا م ع»، 6 أعوام، و«أحمد ا م ع»، 4 أعوام، و«بركات م م ع»، 5 أعوام، ابن عمهم، يقيمون بدائرة مركز البلينا، إلى المستشفى المركزي يعانون من «حالة إعياء وقيء ادعاء تناول طعام فاسد»، ويقيمون دائرة المركز.

وأفادت والدة الأول حتى الرابع وخالة الخامس المدعوة «ب. ن»، 35 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بحدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، ونفت الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.