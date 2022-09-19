التصريح بدفن طفل لقي مصرعه غرقًا في ترعة بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بدفن جثة تلميذ في العقد الأول من العمر، بعدما تمكنت عناصر وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثمانه من مياه إحدى الترع، ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

مصرع تلميذ غرقًا في ترعة بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بغرق طفل في إحدى الترع دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين غرق الطفل «محمد ص ح م» 9 سنوات، تلميذ، ويقيم دائرة المركز، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

الطفل اختل توازنه فسقط داخل مياه الترعة

وبسؤال والد المتوفى المدعو «صفوت ح م ع» 41 سنوات، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المواجهة لمنزله، اختل توازنه وسقط بها ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.