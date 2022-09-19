روسيا تقصف محطة «بيفدينوكراينسك» للطاقة النووية جنوب أوكرانيا

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، «إنرجواتوم»، اليوم، إنّ القوات الروسية قصفت محطة بيفدينوكراينسك للطاقة النووية في منطقة ميكولايف الجنوبية، لكن مفاعلاتها لم تتضرر وتعمل بشكل طبيعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء «رويترز».

القصف الروسي ألحق أضرارًا بمباني محطات الطاقة

وذكرت شركة إنرجواتوم الأوكرانية، أنّ الانفجار وقع على بعد 300 متر من المفاعلات وألحق أضرارا بمباني محطة الكهرباء، كما ألحق الهجوم أضرارًا بمحطة طاقة كهرومائية قريبة وخطوط نقل.

روسيا تفقد 55 طائرة روسية منذ بداية الحرب

وعلى جانب آخر، قال الجيش البريطاني إنّ روسيا فقدت على الأرجح 4 طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية، ليرتفع العدد إلى نحو 55 طائرة منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.

وأعلنت القوات الأوكرانية، أنها قتلت 29 جنديًا روسيًا، كما دمرت مدفعين من طراز «ماستا بي وإس»، مشيرة إلى أنها دمرت مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الروسية، في «بلاهوداتني وخيرسون».

وذكرت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، أن القوات الروسية، شنت 8 غارات جوية وهجوم صاروخي، على طول خط المواجهة، في مقابل 11 غارة للقوات الجوية الأوكرانية على مواقع القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية.