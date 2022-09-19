بايدن: أوكرانيا لا تخسر الحرب مع روسيا بل تحقق انتصارات في عدة مناطق

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا لا تخسر الحرب مع روسيا بل تحقق انتصارات في عدة مناطق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

وقف منح تأشيرات دخول بالشروط المبسطة للروس

من جانبها، قررت السلطات السويسرية، اعتبارا من اليوم الاثنين، وقف منح تأشيرات دخول بالشروط المبسطة للروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ 1 فبراير 2011

وكانت اتفاقية نظام إصدار التأشيرات المبسطة دخلت حيز التنفيذ منذ 1 فبراير 2011، فيما قال المتحدث باسم أمانة الدولة للهجرة السويسرية لوكاس ريدر، في وقت سابق، إن الاتفاقية سيتم تعليقها اعتباراً من 19 سبتمبر الجاري.