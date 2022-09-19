شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بتطوير ورفع كفاءة محميتين طبيعيتين «صور»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعداد المحميات الطبيعية بشرم الشيخ لقمة المناخ، المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن قطاع المحميات بشرم الشيخ بمساعدة المجتمع المحلي نظم حملات لتنظيف الشواطئ الموجودة في المحميات، لما لها من قيمة مهمة بهدف الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.

تشغيل مراكز الزوار بالمحميات

وقال الدكتور وليد حسن مدير محميات جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تضم محميتين، الأولى محمية رأس محمد وهي الأشهر على مستو العالم لوجود حياة برية ونباتية وبحرية مميزة ومختلفة عن باقي المحميات الطبيعية الموجودة بالعالم.

كما تضم المدينة محمية نبق التي تقع في نهاية مدينة شرم الشيخ على ساحل خليج العقبة وتستقبل آلاف السياح سنوياً، مشيرا إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهت بضرورة تطوير المحميات بجنوب سيناء، لا سيما الموجودة في شرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بالمحميات الموجودة في شرم الشيخ انتهت بالفعل، وهي عبارة عن فتح مراكز الزوار أمام السياح وتطوير البنية التحتية من مياه وصرف صحي، إضافة إلي تطوير للطرق الداخلية، وعمل مظلات سيارات وحمامات بيئية لتكون المحمية متكاملة ومجهزة لاستقبال الوفود المشاركة في القمة 27 للمناخ.

الأكياس الورقية وجمع المخلفات

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطبيق منع استخدام الأكياس البلاستيك بشرم الشيخ واستخدام الأكياس الورقية بديلا عنها، وجرى تطبيق الإجراءات بكل المحال والبازارات بالمدينة.

وتابع، بأنه جرى القيام بحملة تنظيف استهدفت شواطئ محميتي نبق ورأس محمد، وجمع الزجاجات البلاستيك في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر 2022.

وقدم المحافظ الشكر إلي المجتمع المدني والمحميات التي تتبنى حملات لتنظيف الشواطئ وقاع المحميات، لتوفير حياة نظيفة الحيوانات البرية والبحرية بالمحميات.