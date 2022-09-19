التغيرات المناخية ومؤتمر (COP-27) محور ندوات التوعية بقرى «حياة كريمة»

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتنسيق مع وزارة البيئة، مجموعة من الندوات التوعوية، التي تدور حول التغيرات المناخية، في عدد من القرى موزعة على 4 محافظات، شملت قرية «الشعراوي»، التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وقرية «محلة سبك»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقرية «الأخيوة»، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وقرية «القبابات»، مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

ندوات «حياة كريمة» حول التغيرات المناخية

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن الندوات دارت حول مفهوم التغيرات المناخية، وأثرها على البيئة الزراعية الريفية، وكذلك تعريف الأهالي على مؤتمر قمة المناخ (COP-27)، المقرر استضافة مصر له في نوفمبر المقبل، والتعريف بأهداف المؤتمر، فضلًا عن توعية المواطنين بقضية التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها على الصحة العامه والمجتمع.

تسليط الضوء على مشروعات تدوير المخلفات

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن الندوات تضمنت أيضاً، تسليط الضوء على فكرة تدوير المخلفات، بهدف منع تراكمها، محذرة من التخلص منها بالطرق الضارة بالبيئة، كونها إحدى وسائل الحد من تداعيات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التوعية بالاستخدام الخاطئ من بعض الأشخاص من حرق المخلفات الزراعية، وحرق الوقود، وخروج عوادم السيارات، وعوادم المصانع، ومكامير الفحم، والتشجيع على الاستفادة من المخلفات باعتبارها مورد اقتصادي هام.

ترشيد الاستهلاك وطرق المحافظة على البيئة

وأشارت مؤسسة «حياة كريمة»، في بيانها، إلى أن الندوات تضمنت أيضاً الحديث عن الأخلاق البيئية، والتربية البيئية، أسباب التلوث والمسؤلية الأخلاقية للبشر نحو البيئة، بالإضافة إلى طرق ترشيد الاستهلاك وطرق المحافظة على البيئة، وتعديل سلوك البشر نحو البيئة، ولفتت إلى مشاركة أعداد كبيرة من أهالي القرى، التي أقيمت بها هذه الندوات.