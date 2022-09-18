التغيرات المناخية في محاكاة للأطفال بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة الإسماعيلية، ورشة عمل حول التغيرات المناخية، شملت محاكاة للأطفال في إطار المبادرة التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)

وقدمت الورشة مع رواد مركز شباب الشيخ زايد من الكبار والشباب والأطفال عدد من القوالب التدريبية للتعرف علي تغير المناخ، وتفادي آثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

استهداف الأطفال بورش عمل

وعقدت منى الشعباني عضو منصة مناخ الإسماعيلية، ورشة عمل للأطفال، عبر محاكاة لكيفية التكيف مع ظروف التغيرات المناخية، لأعمار سنية من 6 سنوات حتى 14 عاما.

وشملت المحاكاة، أدوار مختلفه حول السيناريو الذي يحدث في حالة أن يقابلك أحد الأشخاص لا يعرف ماهية المناخ والتأثيرات المناخية التي طرأت عليه، وشهدت المحاكاة اندماج لأطفال واكتشافهم بعض الحلول للمشاكل الموجودة حالياً.

وقدم محمد خضر سفير التنمية المستدامة، وعضو المنصة، مسرحية للأطفال حول التغيرات المناخية وآثارها، وضرورة الاستعداد لإيقاف هذه التغيرات، لتغيير أحوال البشر.

أسباب وخطورة التغير المناخي في ندوة للكبار

وتحدثت مسئولة المنصة الدكتورة ماجدة عطا، عن مدي الخطورة التي نعيشها الآن، وأسباب التغير المناخي والتأثير السلبي على حياة الكائنات الحية، من خلال محاور مختلفة.

وناقشت «عطا»، الحضور حول أهمية الحفاظ على المناخ حفاظا لحقوق الإنسان، وتوفير احتياجاته من خلال التوسط في معالجة القضايا البيئية، وما وصلت إليه حرارة الأرض، بسبب الأنشطة السلبية، والخوف من تصور لشكل ما سيحدث في السنوات المقبلة، من ارتفاع حرارة الأرض في محاولة لوضع خطط لتخفيض نسبة الحرارة.