تفاصيل الأنصبة المستحقة في المعاش بنص قانون التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نصيب المستحقين لمعاش المتوفى سواء صاحبه أو المُؤمّن عليه المتوفى، وأكدت التأمينات أنّ القانون يقصد بالمستحقين الوالدين وأرملة المتوفى، أو الأرمل إذا كانت صاحبة المعاش سيدة، وكذلك الأبناء، والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الصرف، ويتم الصرف في شهر الوفاة.

الأنصبة المقررة بقانون التأمينات

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لها، أنّ المستحقين للمعاش يتقاضونه وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 7 بقانون التأمينات، والذي ينص على ما يلي:

- أرملة فقط أو أرمل: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة أو أرمل وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة أو أرمل وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

-أرملة أو أرمل ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأيهما أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

ولفتت هيئة التأمينات، إلى أنّه يشترط على المستفيدين تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وصور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين، كما يتم تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.