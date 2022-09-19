إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب دراجة نارية

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة، إثر انقلاب دراجة نارية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز.

وتبين إصابة كل من إسلام أحمد السيد، 25 سنة، عامل، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض، وهاني راشد صديق، 30 سنة، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشهد طريق مصر اسكندرية الزراعي بداية الأسبوع الجاري حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى نقل ثقيل بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.