حبس مستريح جديد في سوهاج.. جمع مليون جنيه من 12 شخصا بزعم توظيفهم

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز سوهاج، بحبس صاحب شركة مواد غذائية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بانتحال صفه «مستشار»، واستيلائه على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم بجهات حكومية.

الاستيلاء على مليون جنيه

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود معلومات لضباط إدارة الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بقيام «محمود .ف»، 40 سنة، صاحب شركة مواد غذائية، يقيم ناحية قرية إدفا بدائرة المركز، بانتحال صفة «مستشار»، واستيلاءه من المواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه.

ضبط المتهم

وعقب تأكيد التحريات صحة المعلومات الواردة في البلاغات، تبين أن المذكور أوهم ضحاياه بمقدرته على توفير فرص عمل لهم في مقابل دفع مبلغ من المال، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من 12 مواطنًا، يقيمون بدائرة مركز سوهاج.

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6225 إداري مركز سوهاج، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.