ارتفاع ضحايا «مستريح البيض» في سوهاج إلى 12.. استولى على 4 ملايين جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة سوهاج تجديد حبس «مستريح البييض» في محافظة سوهاج، 15 يوما علي ذمة التحقيقات اليوم، فيما ارتفع عدد ضحايا المتهم إلى 12 شخصا، بعد قيام 4 أشخاص بتقديم بلاغات جديدة ضد المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين في مركز طهطا، بزعم توظيفها في تجارة البيض.

وكانت مديرية أمن سوهاج تمكنت من ضبط المتهم «محمود ع م م»، لقيامة بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من 12 مواطنا بزعم توظيفها في تجارة البيض بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتم أخذ تعهد على المتهم، برد المبالغ المالية لأصحابها.

ارتفاع ضحايا مستريح البيض إلى 12

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إنه عقب ضبط المتهم تقدم 4 أشخاص آخرين ببلاغات ضده، ووصلت جملة المبالغ المالية المستولى عليها 4 ملايين جنيه، حيث كان يوهم ضحاياها بارتفاع مكسب تجارة البيض ويحصل على أموالهم،

بلاغ باستيلاء شخص على أموال المواطنين

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية بسوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة طهطا، يفيد ورود لقسم طهطا بمحافظة سوهاج محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ من المدعو «حسام ح ع ح»، 41 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، و7 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة مركز طهطا، لتضررهم من المدعو «محمود ع م م»، 36 عاما، صاحب محلات لتجارة البيض، ويقيم دائرة قسم طهطا، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، وذلك قبل ظهور ضحايا جدد، لتوظيفها فـي مجال تجارة البيض مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.