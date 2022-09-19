مؤسسة عالمية تكشف عن أفضل طرق للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة

تعد المعادن الثمينة من أفضل أنواع الاستثمارات في العالم، حيث تعتبر أكثر طرق الادخار انتشارا، كما أنها وسيلة جيدة لحفظ الأموال وادخارها، وهناك الكثير من الوسائل التي يمكن من خلالها الاستثمار في الذهب والفضة، وفق مؤسسة «The Perth Mint» العاملة في مجال أبحاث ومبيعات الذهب العالمي.

وقالت المؤسسة، في تقرير لها، إنه يمكن للراغبين في الاستثمار اختيار شراء المعادن الثمينة بأشكال مختلفة سواء كانت العملات المعدنية الذهبية والفضية الخالصة والسبائك المسكوكة التي تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام وخيارات الشراء لتناسب جميع الميزانيات.

خيارات كثيرة للاستثمار في الذهب

وأضافت «The Perth Mint»، أنه يمكن الاستثمار في المعادن من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، وإدارة استثماراتك في المعادن الثمينة من خلال حساب تداول الأوراق المالية، وهو منتج يتم تداوله في البورصة يسمح للمستثمرين بالتداول في الذهب عبر حساب سمسرة الأسهم، حيث تعد ذلك خيارًا جيدًا إذا كنت تفضل عدم تخزين الذهب في منزلك.

ولفتت المؤسسة، إلى أنه من الأفضل أن يتم توزيع الأموال على العديد من الاستثمارات من خلال تنويع مجالات الاستثمار في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، خاصة فيما يتعلق بالمعادن الثمينة، فيمكن الاستثمار في الفضة والذهب والمعادن الثمينة الأخرى أو وضع جزء من المال في العقارات او الودائع.

وأوضحت المؤسسة، أن الذهب والفضة يعتبران من أكثر المعادن التي تطرأ على ذهن أي شخص يفكر في الاستثمار في المعادن الثمينة، ولكنه يحتار في أيهما أفضل، ولكن الذهب يعتبر الأكثر ثمنا وربحا فيما يخص أسعاره كونه اتجاه للاستثمار.