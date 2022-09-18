«جولد بيليون»: العملات الذهبية أفضل طريق لاستثمار المبالغ القليلة

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب والاستثمار به، أنّ العملات الذهبية لها العديد من المميزات دون غيرها من المشغولات الذهبية والمنتجات الأخرى، خاصةً أنّ وزنها خفيف جدا، ويمكن تقديمه كهدية ذات قيمة في أي مناسبة، كما أنّها تتميز بتصاميم فنية مختلفة.

وأضافت المؤسسة، في تقرير خاص لها، أنّ هناك تصاميم للعملات الذهبية قد ترجع لعصر الملوك والعصور الوسطى مثل الملك فاروق والملكة اليزابيث والملك جورج، كما أن العملات يتم تصميمها بدقة وتصاميم فريدة وهو ما يجعلها تعتبر تحفة فنية مميزة لممتلكاتك.

شراء العملات الذهبية

وأشارت جولد بيليون، إلى أنّ شراء العملات الذهبية لا يحتاج إلى ميزانية كبيرة لأن أوزانها قليلة، كما أنها تعتبر اختيار ممتاز للاستثمار لأن سعر مصنعيتها قليل لعدم إضافة مصنعيات وضرائب كثيرة عليها مثل المشغولات الذهبية العادية الأخرى.

أوزان العملات

ولفتت إلى أن العملات تتوفر بعيار 21 وبجرامات مختلفة مثل «8،4،2» جرامات، ويوجد منها الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه الذهب، كما تتوفر عملات بتصميمات مختلفة، موضحة أنّ عملات الملك فاروق والملكة اليزابيث والملك جورج، مصممة بدقة وتصاميم فريدة.