«جولد أنفستمنت»: أسعار الذهب ستخفض عالميا مع رفع فائدة «الفيدرالي الأمريكي»

كشف مؤسسة «جولد أنفستمنت» عن توقعات بتسجيل المزيد من الانخفاضات في أسعار الذهب عالميا، مؤكدة في تقرير لها، يوم الخميس، أن «أسعار الذهب تواجه انخفاضا عالميا، على خلفية الارتفاع الجزئي للتضخم الشهري، بالإضافة للتوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بقيمة 75 نقطة أساس، ما سينعكس على تراجع أسعار الذهب».

ارتفع بنسبة 3.8 %على أساس سنوي

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنًة بتوقعات سابقة بألا يتجاوز الارتفاع 0.8%، مضيفا أن «ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر أغسطس بنسبة 6%، يبلغ ضعف التوقعات السابقة».

وأوضح «توجد بعض الإشارات في الاقتصاد الأمريكي على تراجع التضخم في الولايات المتحدة قليلا، لكن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة تشير إلى أن التضخم لا يزال سريعًا».

توقعات برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية

وحسب تقرير المؤسسة العالمية، «من المتوقع ان ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة، والفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 75.0% على الأقل.