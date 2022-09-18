توجيهات مهمة من «التعليم» لتحقيق الانضباط بالمدارس بالعام الدراسي 2023

وجهت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023، لتحقيق أعلى درجات الانضباط للعام الدراسي بالمدارس والطلاب بالعملية التعليمية، مشددة على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة.

عدم السماح للزوار بدخول الفصول

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات، عدم السماح الزوار لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة، عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة.

تحديد أيام وساعات استقبال أولياء الأمور

وأشارت المديريات التعليمية، إلى تحديد المدرسة أيام وساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ما عدا حالات الطوارئ، ويتم توزيع الإشراف اليومي من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالإشراف في مكان ظاهر بالمدرسة.

- يتابع المعلم المشرف على المادة استعداد المعلمين للفصل الدراسي ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة، يتم توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبيل بداية الفصل بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.

عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة

- لا يتم تحرك الطلاب من أرض الطابور إلا في وجود معلم الحصة الأولى (من تم توزيعه) التأكد من إتمام عمليات النظافة بالدورات والطرقات والفصول وجاهزية المعامل ومتابعة دخول الطلاب للقاعات المتعددة الأغراض لحضور الشرح على قناة المدارس، يتم توزيع الاحتياطي في الحصة الأولى في طابور المدرسة.

- مراعاة أن يكون الاحتياطي من ذات المادة أو من مواد دراسية.

- مراعاة عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة بالفصل عند توزيع الاحتياطي.

- يقوم المشرف بحصر الفصول الخالية ويتم سرعة التوزيع.

- يقوم المشرف بتسجيل زمن دخول كل معلم الفصل وتبلغ إدارة المدرسة باتخاذ اللازم.

- يتابع المشرف خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصة وأسباب الخروج وتذليل المشكلات والتأكد من أن خروج الطالب من الفصل بمعرفة مدرس الحصة.

فصل التيار ومحابس المياه بالمدرسة

- لا يسمح المشرف لأي فصل بمغادرة حجرة الدراسة أثناء اليوم الدراسي الا بصحبة المعلم.

- قيام الإشراف بإنهاء أي مشكلة تحدث بين الطلاب في ذات التوقيت بالتدخل السريع وبالتعاون مع الأخصائيين وإدارة المدرسة.

-في نهاية اليوم الدراسي تأكد كل معلم من فصل التيار ومحابس المياه بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من مغادرة الطلاب للمدرسة.