«التعليم» في خطاب إلى المدارس: يحظر تحويل فترات الأنشطة لحصة دراسية

وجهت المديريات التعليمية خطابا مهما للإدارات التعليمية، بتكليف إدارات المدارس الابتدائية والإعدادية ومدارس التعليم الأساسي والتوجيهات بتنفيذ للأنشطة التربوية التابعة بالالتزام على الإنسان وتفعيل العمل بيوم رياضي ويوم فني وثقافي واجتماعي بالتبادل في كل أسبوع، مشيرا إلى أن الأنشطة التربوية الأصلية تمارس ممارسة عملية وتقيم تقييما عمليا، وعدم تحويل فترات الأنشطة إلى حصة دراسية ولا تشتمل فترات الأنشطة على تقويمات شفوية أو شرح مطول.

التعليم: ممنوع تكليف الطلاب بالأنشطة خارج المدرسة

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، ممارسة الأنشطة في جماعة داخل المدرسة مع الالتزام باستخدام المقياس المتدرج للتقييم كما لا يتم التكليف بأكثر من منتج واحد طوال الفصل الدراسي للمجموعة، ولا يتم التكليف بالأنشطة خارج المدرسة.

وحظرت المديريات التعليمية من عقد أي امتحانات نظرية في الأنشطة التربوية بالمخالفة للمادة 15 من القرار الوزاري، ولابد أن تشتمل جميع فترات الدراسة في المواد الدراسية الأساسية على نشاط مصاحب بالفترة بما يحقق أهداف المادة.

التعليم: يختار الطالب نشاطين من الأنشطة المتاحة بالمدرسة في اليوم الرياضي

وأوضح الخطاب، السماح للمجموعة من الطلاب بالنشاط بممارسة النشاط الفرعي المناسب لميولهم، ويكون لكل فصل فترتان للأنشطة الاختيارية أسبوعيا على أن يختار الطالب نشاطين من الأنشطة المتاحة بالمدرسة.

كما أكدت المديريات، عدم إجبار الطلاب على ممارسة أنشطة محددة وضرورة الالتزام بتقديم استمارات اختيار الأنشطة الأصلية، وتمارس الأنشطة على مستوى كل فصل على حدة وعدم مخالفة خطة الدراسة الواردة بالقرار الوزاري ويتم تنفيذ الأنشطة على مستوى جزء من الفصل أو الصف في ضوء الأعداد والكثافات وتوافر المعلمين والحفاظ، وقيام إدارات المدارس بتحفيز المعلمين على جذب الطلاب لممارسة الأنشطة.