«الإسكان» تبحث مشاركة مطورين عقاريين في مشروعات «الاجتماعي» و«المميز»

عقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، اجتماعا بحضور عددٍ من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز، بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان، في إطار توجهات الدولة، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص استثمارية للمطورين العقاريين.

تعاون هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنّ الاجتماع عقد في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم استعراض سبل التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي، وممثلين عن المطورين العقاريين لبحث تفعيل وتسهيل إجراءات مشاركتهم في المشروعات التي تنفذها الدولة.

مناقشة فرص مشاركة المطورين العقاريين في مشروعات «المجتمعات العمرانية»

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنّ الاجتماع شهد مناقشة فرص مشاركة المطورين العقاريين في المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، من أجل توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لزيادة موارد الدولة من الاستثمارات المختلفة.