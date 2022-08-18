«المجتمعات العمرانية» تعلن طرح أراضٍ بـ11 مدينة جديدة.. تعرف عليها

قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تطرح أراضٍ جديدة على الموقع الإلكتروني للهيئة شهريًا، لافتًا إلى موعد تنزيل الأراضي الذي يكون من يوم 1 وحتى يوم 15 على مستوى جميع المدن المصرية.

نستهدف طرح أراضي بمدن الجيل الرابع

وأضاف حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمنية مكرم ببرنامج هنا ماسبيرو على شاشة القناة الثانية المصرية، أنه يتم التركيز الآن على طرح أراضي بمدن الجيل الرابع لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، إضافة إلى طرح قطع أراضي خدمية بالمناطق التي تحتوي على إنشاءات قائمة بالفعل، مثل الخدمات التعليمية الماضية مدارس وجامعات وخدمات طبية متضمنة مراكز طبية ومستشفيات، إضافة إلى الخدمات التجارية والإدارية.

المدن الجديدة التي سيتم طرح أراضي بها

وأوضح نائب رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المدن الجديدة التي سيتم طرح قطع الأراضي بها هي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والشروق وسوهاج الجديدة والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والنوبارية و15 مايو بني سويف ومدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط وطيبة وقنا، إضافة إلى طرح مجموعة من الأراضي بنظام حق الانتفاع.

طرح الوحدات التابعة للهيئة من خلال بنك الإسكان والتعمير

وأشار حسن إلى أن الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تطرح من خلال بنك الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقاري، لافتًا إلى وجود أراضي يتم طرحها عمراني متكامل «كمبوند» لا يكون البيع عن طريق الشركات، التي بدورها تقوم باستصدار القرار الوزاري، ليتم الإعلان عنها من خلال المواقع الخاصة به أو عن طريق شركات التسويق العقاري.