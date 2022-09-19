شواطئ مطروح تنتعش في آخر أيام الصيف.. المياه الفيروزية تجذب المصطافين

على الرغم من اقتراب انتهاء موسم الصيف، إلا أن حركة المصايف في مصر لا تزال منتعشة خاصة في مطروح، والتي تستقبل المصطافين حتى اليوم من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بالمصيف والشواطئ والألعاب المائية المختلفة مع الطقس المتميز على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، في ظل وجود نشاط للرياح يساهم في تلطيف الجو مع نسيم البحر بمناطق مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالي.

توافد المصطافين على مطروح

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، اليوم الإثنين، لـ«الوطن»، إنه لا يزال هناك توافد من الزائرين على مصيف مطروح مع اقتراب شهر سبتمبر الجاري من نهايته، وما زالت الشواطئ تستقبل المواطنين يوميا في ظل استمرار الخدمات بمناطق المصيف على مدار الساعة، مع زيادة ضخ كميات من مياه الشرب بالمناطق السياحية وتوفير مخزون استراتيجي للمواد الغذائية في شركات الجملة ومنافذ الجمعيات التابعة لوزارة التموين، وتكثيف الحملات على الأسواق وتوافر فاكهة مطروح بأسعار مخفضة، مثل التين والعنب والبطيخ.

شواطئ مرسى مطروح تستقبل المصطافين

وأضاف المحافظ أن معظم شواطئ مطروح تعمل حتى اليوم بكامل طاقتها، بينها شواطئ عجيبة وأم الرخم والأبيض والغرام وكليوباترا وبلو بيتش والشواطئ الجديدة على كورنيش الأبيض، والليدو والعوام والباسنت وروميل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم، بالإضافة إلى شاطئ الرميلة.

المياه الفيروزية تجذب الزائرين

وأكد أشرف فؤاد، صاحب شركة رحلات سياحية في مطروح، أن شواطئ مطروح تتميز عن غيرها في مدن مصر بالمياه الفيروزية والألوان الطبيعية التي تجذب المصطافين المصريين والسياح الأجانب من مختلف دول العالم، ونجد ذلك في استقبال مطروح أسبوعيا أفواجا سياحية على متن طائرات شارتر من دول إيطاليا وبولندا وغيرهما.