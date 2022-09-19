«الجنايات» تستكمل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

تستكمل الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة القياديين في جماعة الإخوان الإرهابية محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وتهريب أموال إلى الخارج.

تأجيل لجلسة اليوم الاثنين

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، جلسة أمس الأحد، إلى جلسة اليوم.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وحسب أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022، أنّ المتهمين في الفترة بين عامي 2015 و2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراض الجماعة التخريبية.

حيازة أوراق مطبوعة

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، وجّهت لهم النيابة العامة تهمة انضمامهم لجماعة إرهابية، بهدف تهريب الأموال إلى الخارج، وحيازة كمية من الأوراق المطبوعة التي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.

وأمرت المحكمة بضبط 7 متهمين، هم محمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود أحمد علي، وأحمد حماد، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد، وصدر قرار بإدراج 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء، وهم محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.