مشروع ضخم لتحسين أوضاع المعلمين قريبا.. الحصة الإضافية بـ «20 جنيه»

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مشروع ضخم لتحسين أوضاع المعلمين، سيتم الإعلان عنه قريبا، بعد الانتهاء من ترتيب الإجراءات الخاصة بالتطبيق، لافتا إلى أن المشروع مرتبط بمكافأة المعلمين عن كل جهد وعمل إضافي يقومون به، على أن يكون ذلك في صورة نقاط يتم وضعها في حساب المعلم، ليستفيد منها لاحقا.

أي حصص زيادة للمعلمين سيكون لها مقابل

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أي معلم يحصل على حصص زيادة سيكون لها مقابل، ولن يعمل أي مدرس دون مقابل بعد ذلك، لافتا إلى أن الوزير رضا حجازي يدعم هذا المشروع بقوة، ويرغب في تفعيله بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، لارتباط الأمر بنواح مادية تستوجب ترتيبات كبيرة.

تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية

ولفت المصدر إلى أنه سيتم في القريب العاجل، الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الضخم، ويتضمن مكافأة للمعلمين عن كل عمل إضافي، مع تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم المنشأ بقرار جمهوري في عام 2020 لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم.

المشروع مرتبط بالحصص الزيادة والاحتياطي والإشراف اليومي

وأشار المصدر إلى أن المكافآت المرتبطة بالمعلمين، مع تطبيق هذا المشروع الضخم، ستشمل عدة جوانب، منها الحصص الإضافية، والاحتياطية، وريادة الفصل والإشراف اليومي، ووحدة التدريب، والملاحظة والتصحيح، وغيرها من الأعمال التي يقوم بها المعلم، في ظل وجود عجز في أعداد المدرسين.

وسبق أن أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه يستهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين، حتى يصلون إلى مرحلة الرضا الوظيفي، وأنه سيكون هناك زيادة في مقابل الحصة الإضافية التي يحصل عليها أي معلم في المدرسة أمام العجز الموجود، وأن الحصة الإضافية ستكون بعشرين جنيها، بعد أن كانت لا تصل إلى أربعة جنيهات.