«الحجر الزراعي»: لا يوجد حظر على الصادرات المصرية في أي دولة

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنّ مصر تخطت عوائق كبرى في مجال التصدير، كاشفًا عن فرض العديد من الدول حظر على الصادرات المصرية خلال عامي 2016 و2017.

لا يوجد حظر على أي منتج مصري تصديري

وأضاف «العطار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الصحافة في أسبوع»، على فضائية «مصر الزراعية»، أن المنتجات المصرية خضعت لفحوصات إضافية من الاتحاد الأوروبي ومن بينها الموالح والفراولة والفلفل والعنب، كاشفًا أن الآن لا توجد دولة بالعالم تفرض حظر على أي منتج مصري تصديري.

الاتحاد الاوروبي قام برفع كافة الفحوصات الإضافية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن الاتحاد الاوروبي رفع كافة الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة على مصر في عامي 2016 و2017، لافتًا إلى أن الإشادة العالمية بالصادرات المصرية يعد مؤشرًا على تحسن منظومة الصادرات المصرية.

العطار: رفع كل معوقات التصدير

وأكد أن الأرقام هي اللغة المناسبة في الرد على شائعات السوشيال ميديا التي تروج لرفض بعض الدول للشحنات المصرية، متابعًا: «الدول تشيد بمنتجاتنا وتعمل على إزالة أي معوقات بشأن التصدير»، مشيرًا إلى أن نسبة الرفض للشحنات المصرية لا تذكر بالنسبة للمعايير الدولية المعترف بها عالميًا.