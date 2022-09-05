رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الحجر الزراعي»: لا يوجد حظر على الصادرات المصرية في أي دولة

كتب:

هاجر عمر
12:17 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة

الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنّ مصر تخطت عوائق كبرى في مجال التصدير، كاشفًا عن فرض العديد من الدول حظر على الصادرات المصرية خلال عامي 2016 و2017.

لا يوجد حظر على أي منتج مصري تصديري

وأضاف «العطار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الصحافة في أسبوع»، على فضائية «مصر الزراعية»، أن المنتجات المصرية خضعت لفحوصات إضافية من الاتحاد الأوروبي ومن بينها الموالح والفراولة والفلفل والعنب، كاشفًا أن الآن لا توجد دولة بالعالم تفرض حظر على أي منتج مصري تصديري.

الاتحاد الاوروبي قام برفع كافة الفحوصات الإضافية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن الاتحاد الاوروبي رفع كافة الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة على مصر في عامي 2016 و2017، لافتًا إلى أن الإشادة العالمية بالصادرات المصرية يعد مؤشرًا على تحسن منظومة الصادرات المصرية.

العطار: رفع كل معوقات التصدير

وأكد أن الأرقام هي اللغة المناسبة في الرد على شائعات السوشيال ميديا التي تروج لرفض بعض الدول للشحنات المصرية، متابعًا: «الدول تشيد بمنتجاتنا وتعمل على إزالة أي معوقات بشأن التصدير»، مشيرًا إلى أن نسبة الرفض للشحنات المصرية لا تذكر بالنسبة للمعايير الدولية المعترف بها عالميًا.     

اقرأ المزيد:

«الحجر الزراعي»: لدينا استراتيجية للتعامل مع طوارئ السوق العالمية «فيديو»

«الحجر الزراعي»: نحكم الرقابة على المحاصيل المصدرة للخارج

«الحجر الزراعي»: توفير كميات كبيرة من القمح رغم ارتفاع أسعاره

«الحجر الزراعي»: الحرب الروسية لم تؤثر على صادرات مصر الزراعية

الحجر الزراعي: لن نتهاون في تطبيق قواعد استيراد القمح.. اشتراطاتنا صعبة

رئيس الحجر الزراعي ينفي استيراد مصر شحنة قمح بها آفات حجرية

الحجر الزراعي يوضح لـ«سلامة الغذاء» إجراءات التصدير الجديدة إلى السعودية

رئيس الحجر الزراعي: لن يتم تصدير أي بصل غير مكود للسعودية من أول يونيو

«الحجر الزراعي»: تحقيق الصادرات 3 مليارات دولار في 2021 يعبر عن نجاح الدولة

الحجر الزراعي: استيراد 50 ألف طن قمح من الهند
بقلم هاجر عمر