مستشفى جامعة أسيوط ينقذ حياة فتاة بعد إصابتها بجرح قطعي في الرقبة

نجح فريق طبي في قسم الأنف والأذن بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 36 عاما، نتيجة إصابتها بجرح قطعي في الرقبة وتهتك بأنسجة وعضلات البلعوم وغضاريف الحنجرة والغدة الدرقية، وحالتها العامة مستقرة.

المريضة في العناية وحالتها مستقرة

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه بعدما حضرت الفتاة إلى المستشفى تم استكشاف الجرح وإجراء منظار على الحنجرة والبلعوم وإجراء شق قصبي ورتق الجروح وتركيب أنبوب تغذية عن طريق الأنف، وكذلك معالجة جرح آخر تهتكي عميق وجد بمؤخرة العنق به إصابات عديدة شملت طبقات من الأنسجة، وتم تهذيب الجرح ورتق كل طبقة على حدة، والمريضة الآن بالعناية المركزة في حالة مستقرة.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف عميد الكلية في بيان صادر عن المستشفيات الجامعية، أن ذلك يأتي في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب تقديم خدمات رعاية صحية متنوعة وخدمة المجتمع في هذا المجال، بإشراف الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وتكوّن الطاقم الطبي الذي شارك في إنقاذ الفتاة من الدكتور مصطفى عمر، مدرس مساعد، والدكتور مينا يوسف، مدرس مساعد ومعيد، وأحمد أيمن أبو كريشة، وفاطمة محمد، نائبة، بالإضافة لفريق متميز من هيئة التمريض، والدكتور مينا نبيل زاهر، نائب من قسم الجراحة العامة، والدكتور عبد الرحمن حمدي، مدرس مساعد، والدكتورة زينب صلاح، من قسم التخدير.