مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 11 ألف سائح على متن 72 رحلة

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 72 رحلة، تقل حوالي 11 ألف سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، إذ يستقبل مطار الغردقة 66 رحلة تقل 10 آلاف سائح، فيما يستقبل مطار مرسى علم 6 رحلات تقل ألف سائح، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول 11 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم

وأوضح مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن جداول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بالمطارات كشفت عن وصول 11 ألف سائح عبر 72 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، مشيرا إلى أن فريق من العلاقات العامة بالمطارات يستقبل السائحين في صالات الوصول لإنهاء الإجراءات اللازمة.

تنوع الأسواق السياحية

ومن جانبه، أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، إلى استعداد الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة.

وأوضح لـ«الوطن»، تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم، حيث تأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية والإيطالية في مقدمة الأفواج القادمة.

ولفت «جمعة»، إلى زيادة الطلب على المدن السياحية المصرية في الموسم الشتوي المقبل، متوقعا أنه سيكون موسم سياحي ناجح.